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20 лютого 2021, 16:47 7

Окупанти на Донбасі обстріляли будинки мирного населення

20 лютого 2021, 16:47 7
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Вчора російсько-окупаційні сили випустили по позиціях Об'єднаних сил близько 80 мін 120-го калібру
Вчора російсько-окупаційні сили випустили по позиціях Об'єднаних сил близько 80 мін 120-го калібру
Фото з відкритих джерел
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Проросійські бойовики другий день поспіль обстрілюють українські позиції на Донбасі з мінометів 120-го калібру. Сьогодні під ворожий обстріл потрапили будинки мирного населення Новгородського.

Про це повідомило командування Об'єднаних сил на сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Обстріл Новгородського стався сьогодні близько 5:00 ранку. В результаті мінометного обстрілу було пошкоджено три житлових будинки, лінію електромереж та газопровід. Цивільне населення від обстрілу не постраждало.

"А вже за кілька годин противник здійснив обстріл наших позицій з артилерійських систем 122-го калібру неподалік Південного", - додали у штабі ООС.

Зазначається, що вчора російсько-окупаційні сили випустили по позиціях Об'єднаних сил близько 80 мін 120-го калібру.

Другий день поспіль, збройні формування Російської Федерації ведуть прицільний обстріл українських позицій з мінометів...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, February 20, 2021

Нагадаємо, минулої доби бойовики на Донбасі п'ять разів порушили режим "тиші".

Донбас Україна обстріл бойовики обстріли

 
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