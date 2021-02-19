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19 февраля 2021, 15:29 291

В "Слуге народа" считают, что Порошенко не может законно владеть "Прямым"

19 февраля 2021, 15:29 291
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"Медийно надо как-то разобраться", считает Корниенко
"Медийно надо как-то разобраться", считает Корниенко
Фото: из открытых источников
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Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко выразил свое мнение относительно приобретения пятым президентом Петром Порошенко телеканала "Прямой": он считает, что статус депутата не позволяет Порошенко покупать медиа.

Об этом Корниенко сказал в кулуарах Рады, сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал PavlovskyNews.

"Как народный депутат Петр Алексеевич не может быть владельцем телеканала", - сказал "слуга".

Надо разобраться, какая там вообще сделка была. Это сделают соответствующие органы, если к ним будут обращения. Лично я не буду подавать заявление о преступлении, потому что его не вижу, но медийно надо как-то разобраться", - уточнил Корниенко.

При этом глава партии "СН" одобрил практику, когда информация о владельцах того или иного канала становится прозрачной и без подставных лиц.

Такое явление, как анонимные Telegram-каналы, к сожалению, не дают нам такой возможности", - резюмировал нардеп.

Напомним, Порошенко заявил, что стал владельцем телеканала "Прямой".

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Слуга народа Петр Порошенко депутат телеканал Александр Корниенко

 
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