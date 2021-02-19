В "Слуге народа" заявили, что конституционный кризис решен

В ближайшее время КСУ вернется к нормальному режиму работы

В ближайшее время КСУ вернется к нормальному режиму работы

Фото из открытых источников

Оснований говорить о кризисе в деятельности Конституционного суда нет. В ближайшее время он вернется к нормальному режиму работы.

Об этом в интервью "Укринформ" заявил представитель президента в Конституционном суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский, пишет RegioNews.

"По большому счету, говорить о каком-то таком кризисе в деятельности Конституционного суда оснований нет. Потому, что Конституционный суд работает, собираются заседания сенатов, за несколько недель будут приниматься решения, для заседаний Большой палаты не хватает кворума потому, что некоторые судьи, сторонники председателя Конституционного суда господина Тупицкого сознательно не ходят на заседания", - пояснил Вениславский.

Он ожидает, что уже в скором времени Верховная рада заполнит вакантные судейские должности. Двое судей должен назначить парламент, еще одного изберут на съезде судей 23-25 февраля.

"Как только будет заполнено вакансии, то Конституционный суд войдет в нормальное рабочее русло и будет нормально работать", - подчеркнул представитель президента в КСУ.

Напомним, 19 февраля нардепы назначили нового судью КСУ.