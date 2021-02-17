Нардепам рекомендують відкрити інформацію про зарплати у держкомпаніях
Верховній Раді рекомендують відкрити інформацію про зарплати в державних компаніях. Раді рекомендують схвалити в другому читанні відповідний законопроект №3952.
Про це повідомили у інформаційному управлінні Апарату ВР, пише RegioNews.
Таке рішення ухвалив комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.
Йдеться про компанії та підприємства, в статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо або побічно належать державі і/або територіальній громаді.
"За результатами обговорення члени комітету зазначили, що крім державних компаній, норми закону повинні діяти й для комунальних підприємств. Комітет рекомендує Верховній раді прийняти зазначений законопроект у другому читанні й в цілому", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський на посаді президента у 2020 році заробив понад $10 тисяч.