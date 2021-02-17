Нардепам рекомендують відкрити інформацію про зарплати у держкомпаніях

Йдеться про компанії та підприємства, в статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо або побічно належать державі і/або територіальній громаді

Йдеться про компанії та підприємства, в статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо або побічно належать державі і/або територіальній громаді

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Верховній Раді рекомендують відкрити інформацію про зарплати в державних компаніях. Раді рекомендують схвалити в другому читанні відповідний законопроект №3952.

Про це повідомили у інформаційному управлінні Апарату ВР, пише RegioNews. Таке рішення ухвалив комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики. Йдеться про компанії та підприємства, в статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо або побічно належать державі і/або територіальній громаді. "За результатами обговорення члени комітету зазначили, що крім державних компаній, норми закону повинні діяти й для комунальних підприємств. Комітет рекомендує Верховній раді прийняти зазначений законопроект у другому читанні й в цілому", - сказано в повідомленні. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський на посаді президента у 2020 році заробив понад $10 тисяч.

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