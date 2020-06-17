"Укрзалізниця" призначила додаткові регіональні поїзди на вихідні

На додаткові регіональні рейси буде продаватися тільки половина місць

На додаткові регіональні рейси буде продаватися тільки половина місць

Для додаткових перевезень пасажирів "Укрзалізниця" призначила на найближчі вихідні і до Дня Конституції 5 регіональних поїздів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу УЗ.

Так, в період з 19 по 21 червня, а також з 26 по 29 червня додатково курсуватимуть регіональні поїзди:

№864/866 повідомленням Неданчичі, Чернігів - Київ-Волинський;

№884/883 Фастів - Зернове - Київ-Волинський;

№888/887 Київ-Волинський - Ворожба - Фастів;

№896/895 Київ-Волинський - Конотоп, Шостка - Київ-Волинський;

№880/882 Київ-Волинський - Славутич - Фастів.

У випадку попиту, компанія планує призначати нові потяги в дозволених напрямах.

В "Укрзалізниці" нагадали, що під час проїзду залізничним транспортом потрібно перебувати на вокзалах, платформах та в поїздах тільки в захисних масках, користуватися антисептиками для рук, дотримуватися соціальну дистанциию - не менше 1,5 м, а при виявленні симптомів гострої респіраторної хвороби залишатися вдома.

Нагадаємо, в рамках ослаблення карантину в Україні відновить роботу залізничне сполучення. Продаж квитків буде доступна тільки на 50% місць в поїздах.