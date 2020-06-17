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17 червня 2020, 11:07 8

"Укрзалізниця" призначила додаткові регіональні поїзди на вихідні

17 червня 2020, 11:07 8
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Для додаткових перевезень пасажирів "Укрзалізниця" призначила на найближчі вихідні і до Дня Конституції 5 регіональних поїздів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу УЗ.

Так, в період з 19 по 21 червня, а також з 26 по 29 червня додатково курсуватимуть регіональні поїзди:

  • №864/866 повідомленням Неданчичі, Чернігів - Київ-Волинський;
  • №884/883 Фастів - Зернове - Київ-Волинський;
  • №888/887 Київ-Волинський - Ворожба - Фастів;
  • №896/895 Київ-Волинський - Конотоп, Шостка - Київ-Волинський;
  • №880/882 Київ-Волинський - Славутич - Фастів.

У випадку попиту, компанія планує призначати нові потяги в дозволених напрямах.

В "Укрзалізниці" нагадали, що під час проїзду залізничним транспортом потрібно перебувати на вокзалах, платформах та в поїздах тільки в захисних масках, користуватися антисептиками для рук, дотримуватися соціальну дистанциию - не менше 1,5 м, а при виявленні симптомів гострої респіраторної хвороби залишатися вдома.

Нагадаємо, в рамках ослаблення карантину в Україні відновить роботу залізничне сполучення. Продаж квитків буде доступна тільки на 50% місць в поїздах.

Укрзализныця транспорт поїзд свято регіони
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