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18 февраля 2021, 10:53 28

В Украине ежемесячно будут дорожать билеты на поезда

18 февраля 2021, 10:53 28
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Подорожание начнется с марта-апреля и будет продолжаться ежемесячно до конца года.
Подорожание начнется с марта-апреля и будет продолжаться ежемесячно до конца года.
Фото: УНИАН
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В Украине с весны начнут дорожать билеты на железнодорожные перевозки. Ежемесячно цены на билеты будут расти на 2%.

Об этом в эфире "Украинского радио" заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, пишет RegioNews.

По его словам, подорожание начнется с марта-апреля и будет продолжаться ежемесячно до конца года.

"Будут ли повышаться цены на билеты на пассажирские железнодорожные перевозки?... Я бы не назвал это повышением. Это у нас будет очень такая легкая индексация, начиная с марта-апреля, по 2% в месяц до конца года. Это предусмотрено финансовым планом "Укрзализныци", - заявил Криклий.

При этом министр отметил, что при покупке билетов заранее действует до 40% скидки.

Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительные региональные поезда на выходные.

Украина Укрзализныця министр Министерство билеты

 
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