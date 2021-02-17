На Донбасі від початку доби не зафіксовано жодного обстрілу
Порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не виявлено
Порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не виявлено
Сьогодні, 17 лютого в зоні проведення операції Об’єднаних сил спостерігалася “тиша”.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Протягом поточної доби, 17 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано”, - йдеться в повідомленні.
В штабі додали, що в зоні проведення ООС упродовж доби сапери ДСНС розмінували майже 6 гектарів території та передали на знищення 217 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню.
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