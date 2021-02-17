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На Донбасі від початку доби не зафіксовано жодного обстрілу
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17 лютого 2021, 18:01 88

На Донбасі від початку доби не зафіксовано жодного обстрілу

17 лютого 2021, 18:01 88
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Порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не виявлено
Порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не виявлено
Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 17 лютого в зоні проведення операції Об’єднаних сил спостерігалася “тиша”.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Протягом поточної доби, 17 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано”, - йдеться в повідомленні.

В штабі додали, що в зоні проведення ООС упродовж доби сапери ДСНС розмінували майже 6 гектарів території та передали на знищення 217 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню.

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