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На Донбассе от начала суток не зафиксировано ни одного обстрела
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17 февраля 2021, 18:01 87

На Донбассе от начала суток не зафиксировано ни одного обстрела

17 февраля 2021, 18:01 87
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Нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не обнаружено
Нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не обнаружено
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 17 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил наблюдалась "тишина".

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В течение суток, 17 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что в зоне проведения ООС в течении суток саперы ГСЧС разминировали почти 6 гектаров территории и передали на уничтожение 217 взрывоопасных предметов.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня.

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