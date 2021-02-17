На Донбассе от начала суток не зафиксировано ни одного обстрела
Нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не обнаружено
Нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не обнаружено
Сегодня, 17 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил наблюдалась "тишина".
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
В течение суток, 17 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В штабе добавили, что в зоне проведения ООС в течении суток саперы ГСЧС разминировали почти 6 гектаров территории и передали на уничтожение 217 взрывоопасных предметов.
Напомним, сутками ранее в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня.
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