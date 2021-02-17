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На Донбасі знову стріляли зі снайперської зброї та мінометів
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17 лютого 2021, 08:11 8

На Донбасі знову стріляли зі снайперської зброї та мінометів

17 лютого 2021, 08:11 8
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Бойових втрат серед наших воїнів немає
Бойових втрат серед наших воїнів немає
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 16 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру неподалік Красногорівки. Зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів противник відкривав вогонь неподалік Водяного, що на Приазов’ї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі снайперської зброї.

Від початку поточної доби, 17 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню.

Донбас ООС війна військова техніка бойовики

 
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