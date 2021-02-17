На Донбасі знову стріляли зі снайперської зброї та мінометів

Бойових втрат серед наших воїнів немає

Бойових втрат серед наших воїнів немає

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 16 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру неподалік Красногорівки. Зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів противник відкривав вогонь неподалік Водяного, що на Приазов’ї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі снайперської зброї.

Від початку поточної доби, 17 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню.