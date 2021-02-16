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На Донбасі бойовики стріляли із мінометів та снайперської зброї, обійшлось без втрат
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16 лютого 2021, 17:54 32

На Донбасі бойовики стріляли із мінометів та снайперської зброї, обійшлось без втрат

16 лютого 2021, 17:54 32
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Ворог порушував "тишу” біля Красногорівки, Водяного та Південного
Фото: із відкритих джерел
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16 лютого, упродовж доби в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру неподалік Красногорівки. Зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів противник відкривав вогонь неподалік Водяного, що на Приазов’ї”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі снайперської зброї.

На прицільні обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає”, - додали в штабі ООС.

Також за добу сапери розмінували більше 5 гектарів території та передали на знищення 489 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню.

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