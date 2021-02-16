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16 лютого 2021, 10:34 181

Виконував бойове завдання: в СБУ повідомили про загибель підполковника на Донбасі

16 лютого 2021, 10:34 181
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Загиблий офіцер був військовим контррозвідником
Загиблий офіцер був військовим контррозвідником
Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 16 лютого, на території Донецької області під час виконання бойового завдання загинув підполковник Служби безпеки України Олег Коваленко.

Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає RegioNews.

Він був військовим контррозвідником і до останнього подиху служив Українському народу, захищаючи цілісність нашої країни”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ розповіли, що загиблий народився 1980 року в місті Лохвиця на Полтавщині. Олег Коваленко закінчив два авіаційних університети і пройшов шлях кадрового військового: від оперуповноваженого до заступника начальника відділу.

За виконання бойових завдань і захист України підполковник СБУ Коваленко прижиттєво був нагороджений вісьмома нагородами.

Нагадаємо, 14 лютого неподалік населеного пункту Новолуганське Донецької області загинули троє військових, які підірвалися на невідомому пристрої.

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