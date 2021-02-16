На Донбассе боевики стреляли из минометов и снайперского оружия, обошлось без потерь

Враг нарушал "тишину" у Красногоровки, Водяного и Южного

Враг нарушал "тишину" у Красногоровки, Водяного и Южного

Фото: из открытых источников

16 февраля, в течение суток в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра неподалеку Красногоровки. Из станковых противотанковых и подствольных гранатометов противник открывал огонь неподалеку Водяного, что на Приазовье", - говорится в сообщении.

Кроме того, вблизи населенного пункта Южное вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из снайперского оружия.

На прицельные обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет", - добавили в штабе ООС.

Также за сутки саперы разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 489 взрывоопасных предметов.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня.