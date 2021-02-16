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16 лютого 2021, 13:50 144

На Закарпатті представили нового голову поліції

16 лютого 2021, 13:50 144
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На посаді голови обласної поліції Колесник змінить Олександром Шляховського, який займав цю посаду з березня 2020 року
На посаді голови обласної поліції Колесник змінить Олександром Шляховського, який займав цю посаду з березня 2020 року
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У Закарпатській області призначили нового голову обласної поліції. Ним став Ярослав Колесник.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ, пише RegioNews.

Представили нового голову обласної поліції перший заступник міністра внутрішніх справ Ярослав Ярий та голова Національної поліції Ігор Клименко.

"Ми не стоїмо на місці. На 2021 рік перед нами постають серйозні виклики, серед яких - вдосконалення структури майже всіх взаємодіючих підрозділів Міністерства внутрішніх справ, в першу чергу - Національної поліції", - зазначив Яровий.

Він додав, що тільки минулого року було проведено 14 ротацій начальницького складу Нацполіції.

Своєю чергою Клименко зазначив, що рівень злочинності в Закарпатській області в цілому менше, ніж по Україні.

"Перша мета поліції - стати гарантом безпеки ситуації, яка дасть можливість кожному громадянину, кожному жителю Закарпаття відчувати себе в безпеці", - підкреслив Клименко.

На посаді голови обласної поліції Колесник змінить Олександром Шляховського, який займав цю посаду з березня 2020 року. До призначення Колесник обіймав посаду заступника начальника поліції Київської області.

Нагадаємо, нещодавно в Ужгороді іноземець влаштував стрілянину, його затримали.

Україна заступник поліція Закарпаття правоохоронці

 
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