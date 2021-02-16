Зеленський провів нараду: дав 10 днів на пошук винних у загибелі трьох військових

Нараду президент проводив після повернення з ОАЕ

Нараду президент проводив після повернення з ОАЕ

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів термінову нараду в аеропорту "Бориспіль" після прильоту з Об'єднаних Арабських Еміратів. На нараді обговорювалася загибель українських військових на Донбасі.

Про це передає RegioNews з посиланням на Офіс президента.

Повідомляється, що наразі розглядається три версії підриву трьох українських військових на міні неподалік Новолуганського: порушення правил поводження з боєприпасами та вибуховими пристроями, теракт незаконних збройних формувань, недбале ставлення військових до служби.

Питань і досі залишається багато. Хто встановлював міни? Чому про них не були попереджені наші хлопці, які несли службу на цій території? Були там покажчики, які попередили про міни? Деякі дані просто неможливо встановити за добу. ДБР вже почало розслідування", - заявив Зеленський.

За словами Зеленського, за 10 днів він чекає на імена винних у цій трагедії та шляхи вирішення проблеми.

Нагадаємо, Кравчук зробив гучну заяву про вирішення конфлікту на Донбасі. Він сказав, що Росія продовжує заперечувати свою участь у війні на Донбасі.