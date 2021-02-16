Выполнял боевую задачу: в СБУ сообщили о гибели подполковника на Донбассе

Погибший офицер был военным контрразведчиком

Погибший офицер был военным контрразведчиком

Фото: из открытых источников

Сегодня, 16 февраля, на территории Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб подполковник Службы безопасности Украины Олег Коваленко.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Он был военным контрразведчиком и до последнего вздоха служил украинскому народу, защищая целостность нашей страны", - говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что погибший родился в 1980 году в городе Лохвица Полтавской области. Олег Коваленко закончил два авиационных университета и прошел путь кадрового военного: от оперуполномоченного до заместителя начальника отдела.

За выполнение боевых задач и защиту Украины подполковник СБУ Коваленко прижизненно был награжден восемью наградами.

Напомним, 14 февраля недалеко от населенного пункта Новолуганское Донецкой области погибли трое военных, которые подорвались на неизвестном устройстве.