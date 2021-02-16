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Ситуація на Донбасі: за добу зафіксовано три порушення з боку бойовиків
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16 лютого 2021, 08:11 301

Ситуація на Донбасі: за добу зафіксовано три порушення з боку бойовиків

16 лютого 2021, 08:11 301
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Бойових втрат серед українських захисників немає
Бойових втрат серед українських захисників немає
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 15 лютого, на більшості ділянок відповідальності частин і підрозділів у районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігалася тиша. Лише було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, неподалік Славного, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації вели неприцільний вогонь в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета, а біля Опитного - з ручного протитанкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Світлодарськ, російсько-окупаційні війська здійснили провокаційні обстріли з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Від початку поточної доби, 16 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню.

Донбас ООС війна військова техніка бойовики

 
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