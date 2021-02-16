Ситуація на Донбасі: за добу зафіксовано три порушення з боку бойовиків

Бойових втрат серед українських захисників немає

Бойових втрат серед українських захисників немає

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 15 лютого, на більшості ділянок відповідальності частин і підрозділів у районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігалася тиша. Лише було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, неподалік Славного, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації вели неприцільний вогонь в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета, а біля Опитного - з ручного протитанкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Світлодарськ, російсько-окупаційні війська здійснили провокаційні обстріли з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Від початку поточної доби, 16 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню.