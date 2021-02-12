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12 лютого 2021, 17:49 9

Нацрада хоче через суд анулювати ліцензію телеканалу ZIK

12 лютого 2021, 17:49 9
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Раніше каналу призначили понад 340 000 гривень штрафу
Раніше каналу призначили понад 340 000 гривень штрафу
Фото з відкритих джерел
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Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення спробує анулювати ліцензію телеканалу ZIK. З відповідним позовом вона має намір піти в суд.

Про це йдеться в повідомленні на сайті регулятора, пише RegioNews.

Повідомляється, що сьогодні розглянули результати трьох перевірок ZIK, які підтвердили, що в ефірі звучали заклики до розв'язування агресивної війни або її пропаганда під час анонсу телемарафону "Реванш соросятні". Каналу призначили понад 340 000 гривень штрафу. А у зв'язку з відмовою від проведення ще двох перевірок прийнято рішення звернутися в суд за анулюванням ліцензії.

Також повідомляється, що одна з перевірок стосувалась трансляції в жовтні 2020 року після зустрічі нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука з президентом Росії Володимиром Путіним в Москві. Але Нацрада не змогла здійснити її, оскільки телеканал не надав копії сітки мовлення з розподілом передач.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

5 лютого Україна направила до YouTube звернення щодо блокування каналів "112”, NewsOne та ZIK.

8 лютого журналісти каналів Медведчука влаштували акцію протесту, вони позаклеювали собі роти.

суд Україна Нацрада телеканал Віктор Медведчук

 
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