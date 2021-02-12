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12 февраля 2021, 17:49 2

Нацсовет хочет через суд аннулировать лицензию телеканала ZIK

12 февраля 2021, 17:49 2
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Ранее каналу назначили более 340 000 гривен штрафа
Ранее каналу назначили более 340 000 гривен штрафа
Фото из открытых источников
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Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания попытается аннулировать лицензию телеканала ZIK. С соответствующим иском он намерен пойти в суд.

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора пишет RegioNews.

Сообщается, что сегодня рассмотрели результаты трех проверок ZIK, которые подтвердили, что в эфире звучали призывы к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганда во время анонса телемарафона "Реванш соросятни". Каналу назначили более 340 000 гривен штрафа. А в связи с отказом от проведения еще двух проверок принято решение обратиться в суд за аннулированием лицензии.

Также сообщается, что одна из проверок касалась трансляции в октябре 2020 года встречи нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Но Нацрада не смогла осуществить ее, поскольку телеканал не предоставил копии сетки вещания с распределением передач.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

5 февраля Украина направила в YouTube обращение по поводу блокировки каналов "112”, NewsOne и ZIK.

8 февраля журналисты каналов Медведчука устроили акцию протеста, они заклеили себе рты.

суд Украина Нацрада телеканал Виктор Медведчук

 
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