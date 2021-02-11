Ще у двох областях обмежили рух вантажівок

Раніше подібні заходи почали діяти в Києві та п'ятьох областях

Раніше подібні заходи почали діяти в Києві та п'ятьох областях

Фото з відкритих джерел

Обмеження на рух вантажівок запровадили ще в двох областях України - Чернігівській та Тернопільській.

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