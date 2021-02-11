Ще у двох областях обмежили рух вантажівок
Раніше подібні заходи почали діяти в Києві та п'ятьох областях
Раніше подібні заходи почали діяти в Києві та п'ятьох областях
Обмеження на рух вантажівок запровадили ще в двох областях України - Чернігівській та Тернопільській.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, пише RegioNews.
Зокрема, у Чернігівській області обмежили рух великовагового та великогабаритного автотранспорту з 10:00 11 лютого на трасі М-01 Київ-Чернігів та Н-07 Суми-Юнаківка.
В Тернопільській області - з 12:30 11 лютого на автодорозі М-09 Тернопіль-Рава-Руська, М-12 Стрий-Кропивницький-Знам’янка та М-19 Доманова-Чернівці-Тереблече.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через снігопади в Україні обмежено рух вантажного транспорту у столиці та шести областях країни: Полтавській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Черкаській та Рівненській областях.
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