Влада Львова може оголосити п'ятницю вихідним через сильні снігопади
Також львів'ян просять залишатися вдома
Також львів'ян просять залишатися вдома
У четвер, 11 лютого, у Львові не припиняються снігопади, випало вже близько 35 сантиметрів снігу. У зв'язку з цим місцева влада рекомендує зробити п'ятницю вихідним днем або працювати дистанційно.
Про це повідомляє мер міста Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі, пише RegioNews.
Так, Садовий закликав мешканців Львова не бути байдужими і по можливості допомагати двірникам розчищати сніг біля будинків. Також львів'ян просять залишатися вдома. Крім цього, на засіданні міської комісії з надзвичайних ситуацій були ухвалені наступні рішення:
- рекомендувати всім закладам, установам та підприємствам Львівської громади зробити п'ятницю вихідним днем, або працювати дистанційно;
- дитячі садки перевести в режим роботи чергових груп;
- школи переходять на дистанційне навчання, але будуть відкритими для учнів, яким не було з ким залишитися вдома.
Наголошується, що в місті посилена робота соціальних закладів та працюють пункти обігріву для бездомних людей.
Нагадаємо, у шести областях України обмежено рух вантажівок через снігопади.
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