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11 лютого 2021, 14:37 375

Влада Львова може оголосити п'ятницю вихідним через сильні снігопади

11 лютого 2021, 14:37 375
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Також львів'ян просять залишатися вдома
Також львів'ян просять залишатися вдома
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У четвер, 11 лютого, у Львові не припиняються снігопади, випало вже близько 35 сантиметрів снігу. У зв'язку з цим місцева влада рекомендує зробити п'ятницю вихідним днем або працювати дистанційно.

Про це повідомляє мер міста Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі, пише RegioNews.

Так, Садовий закликав мешканців Львова не бути байдужими і по можливості допомагати двірникам розчищати сніг біля будинків. Також львів'ян просять залишатися вдома. Крім цього, на засіданні міської комісії з надзвичайних ситуацій були ухвалені наступні рішення:

  • рекомендувати всім закладам, установам та підприємствам Львівської громади зробити п'ятницю вихідним днем, або працювати дистанційно;
  • дитячі садки перевести в режим роботи чергових груп;
  • школи переходять на дистанційне навчання, але будуть відкритими для учнів, яким не було з ким залишитися вдома.

Наголошується, що в місті посилена робота соціальних закладів та працюють пункти обігріву для бездомних людей.

Нагадаємо, у шести областях України обмежено рух вантажівок через снігопади.

погода Україна Львів сніг Андрій Садовий

 
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