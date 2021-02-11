Київрада просить Зеленського, Раду і Кабмін не допустити підвищення тарифів на житлокомпослуги

Крім того, депутати вимагають від держвлади вжити заходів для зниження тарифів на природний газ до літніх цін, що дозволить знизити вартість опалення та електроенергії

Крім того, депутати вимагають від держвлади вжити заходів для зниження тарифів на природний газ до літніх цін, що дозволить знизити вартість опалення та електроенергії

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Київська міська рада підтримала рішення про звернення до президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів з вимогою знизити тарифи на житлово-комунальні послуги.

За відповідне рішення проголосував 61 депутат на пленарному засіданні в четвер, пише RegioNews з посиланням на сайт Київради. "Депутати Київської міської ради висловлюють категоричний протест проти підвищення з 1 січня 2021 року цін на природний газ та електроенергію, тарифів на водопостачання та водовідведення та розподіл (доставку) природного газу для газорозподільних компаній", – зазначено у зверненні Київради. Крім того, депутати вимагають від держвлади вжити заходів для зниження тарифів на природний газ до літніх цін, що дозволить знизити вартість опалення та електроенергії, а також посилити заходи соцзахисту населення і не допустити подальшого підвищення тарифів на електроенергію. В той самий час, депутати не підтримали інше рішення про звернення до президента, парламенту, Кабміну та Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. Згідно з ним, зокрема, пропонується внести законодавчі зміни в частині надання органам місцевого самоврядування самостійно регулювати тарифи на електроенергію і житлово-комунальні послуги. За таке рішення проголосували лише 37 депутатів. Раніше повідомлялося, що до кінця опалювального сезону 2021 року тарифи на тепло і гарячу воду в Україні підвищувати не будуть, був підписаний меморандум Кабінету Міністрів з місцевою владою.

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