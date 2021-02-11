Київрада просить Зеленського, Раду і Кабмін не допустити підвищення тарифів на житлокомпослуги
Київська міська рада підтримала рішення про звернення до президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів з вимогою знизити тарифи на житлово-комунальні послуги.
За відповідне рішення проголосував 61 депутат на пленарному засіданні в четвер, пише RegioNews з посиланням на сайт Київради.
"Депутати Київської міської ради висловлюють категоричний протест проти підвищення з 1 січня 2021 року цін на природний газ та електроенергію, тарифів на водопостачання та водовідведення та розподіл (доставку) природного газу для газорозподільних компаній", – зазначено у зверненні Київради.
Крім того, депутати вимагають від держвлади вжити заходів для зниження тарифів на природний газ до літніх цін, що дозволить знизити вартість опалення та електроенергії, а також посилити заходи соцзахисту населення і не допустити подальшого підвищення тарифів на електроенергію.
В той самий час, депутати не підтримали інше рішення про звернення до президента, парламенту, Кабміну та Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. Згідно з ним, зокрема, пропонується внести законодавчі зміни в частині надання органам місцевого самоврядування самостійно регулювати тарифи на електроенергію і житлово-комунальні послуги. За таке рішення проголосували лише 37 депутатів.
Раніше повідомлялося, що до кінця опалювального сезону 2021 року тарифи на тепло і гарячу воду в Україні підвищувати не будуть, був підписаний меморандум Кабінету Міністрів з місцевою владою.