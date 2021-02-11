Киевсовет выделил 140 миллионов на закупку вакцины от коронавируса
Депутаты Киевского городского совета во время сессии 11 февраля проголосовали за выделение 140 млн гривен на вакцинацию жителей столицы от коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews.
Решение о выделении средств поддержали 89 депутатов Киевсовета. Городская власть хочет купить 1 миллион доз, которыми вакцинируют полмиллиона уязвимых категорий киевлян.
Ее будут покупать напрямую у производителя, однако в КГГА не уточнили, в какого именно. Также известно, какую вакцину будет закупать городская власть.
Мы должны предотвратить массовое распространение болезни. Защитить прежде всего наиболее уязвимые категории населения и людей, от работы которых зависит жизнедеятельность города", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Напомним, Киевсовет выделит деньги на вакцину от коронавируса, о которой договаривается Кличко.