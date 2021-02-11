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11 февраля 2021, 17:50 6

Киевсовет выделил 140 миллионов на закупку вакцины от коронавируса

11 февраля 2021, 17:50 6
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Столица планирует закупить 1 млн доз вакцин от COVID-19
Столица планирует закупить 1 млн доз вакцин от COVID-19
Фото: flickr
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Депутаты Киевского городского совета во время сессии 11 февраля проголосовали за выделение 140 млн гривен на вакцинацию жителей столицы от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews.

Решение о выделении средств поддержали 89 депутатов Киевсовета. Городская власть хочет купить 1 миллион доз, которыми вакцинируют полмиллиона уязвимых категорий киевлян.

Ее будут покупать напрямую у производителя, однако в КГГА не уточнили, в какого именно. Также известно, какую вакцину будет закупать городская власть.

Мы должны предотвратить массовое распространение болезни. Защитить прежде всего наиболее уязвимые категории населения и людей, от работы которых зависит жизнедеятельность города", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, Киевсовет выделит деньги на вакцину от коронавируса, о которой договаривается Кличко.

коронавирус вакцина деньги сессия Киевсовет Виталий Кличко

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