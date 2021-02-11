Киевсовет выделил 140 миллионов на закупку вакцины от коронавируса

Столица планирует закупить 1 млн доз вакцин от COVID-19

Столица планирует закупить 1 млн доз вакцин от COVID-19

Фото: flickr

Депутаты Киевского городского совета во время сессии 11 февраля проголосовали за выделение 140 млн гривен на вакцинацию жителей столицы от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews.

Решение о выделении средств поддержали 89 депутатов Киевсовета. Городская власть хочет купить 1 миллион доз, которыми вакцинируют полмиллиона уязвимых категорий киевлян.

Ее будут покупать напрямую у производителя, однако в КГГА не уточнили, в какого именно. Также известно, какую вакцину будет закупать городская власть.

Мы должны предотвратить массовое распространение болезни. Защитить прежде всего наиболее уязвимые категории населения и людей, от работы которых зависит жизнедеятельность города", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, Киевсовет выделит деньги на вакцину от коронавируса, о которой договаривается Кличко.