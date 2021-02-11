Київрада просить уряд передати Гостиний двір громаді столиці, а не Мінкульту

Про це повідомляє пресслужба столичного голови, пише RegioNews.

Підтримали проект рішення "Про звернення Київської міської ради до Кабінету міністрів України щодо невідкладного вжиття заходів, спрямованих на безоплатну передачу об’єкту культурної спадщини місцевого значення "Гостинний двір" у комунальну власність територіальної громади міста Києва" 104 депутати.

"Ми вже не один рік з громадою столиці відстоюємо повернення місту цієї пам'ятки архітектури. Нас водять по колу. А приміщення тим часом руйнується! Ми вже могли б приступити до відновлення будівлі, в комплексі з реконструкцією Контрактової площі та реалізацією концепції Пішохідного Подолу", – сказав Кличко.