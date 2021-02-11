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11 лютого 2021, 16:11 67

Довибори в Раду: кандидатом від "слуг” на Донеччині став голова Покровської РДА

11 лютого 2021, 16:11 67
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Проміжні вибори народних депутатів у округах №87 та №50 відбудуться  28 березня 2021 року
Фото: dn.gov.ua
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Партія “Слуга народу” під час з’їзду у четвер, 11 лютого, висунула кандидатом у нардепи на довиборах по округу №50 в Донецькій області голову Покровської РДА Андрія Бондаренка.

Про це під час брифінгу повідомив голова партії "Слуга народу” Олександр Корнієнко, передає RegioNews.

Щодо 50-го округу - ми зупинили свій вибір на голові районної державної адміністрації Покровська Андрієві Бондаренку. Це людина з команди Президента і людина, яка своєю діяльністю за останній рік втілює на місці ті прагнення Президента до встановлення миру, до покращення соціальних зв'язків, взаємодії з окупованими територіями, відкриття КПВВ, ЦНАПів і так далі", - розповів Корнієнко.

Вибори в окрузі №50 у Донецькій області відбудуться після дострокового припинення Верховною Радою повноважень депутата Руслана Требушкіна, який був обраний мером міста Покровськ.

Нагадаємо, "Слуга народу” офіційно висунула Василя Вірастюка кандидатом у нардепи.

Також повідомлялось, що ЦВК утворила виборчі комісії в Донецькій та Івано-Франківській областях, комісії мають провести перше засідання до понеділка, 8 лютого.

Раніше ЦВК почала реєструвати кандидатів у нардепи на 87-му окрузі. Проміжні вибори в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня 2021 року.

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