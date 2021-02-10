У Зеленського розповіли, чи вважає президент своїм конкурентом Разумкова

Там кажуть, що президент ставиться до цього абсолютно спокійно

Там кажуть, що президент ставиться до цього абсолютно спокійно

Фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський не бачить проблеми у тому, що член його команди й один із ідеологів "Слуги народу", голова Верховної Ради Дмитро Разумков фігурує нині поруч із ним у рейтингах потенційних кандидатів в президенти.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі "Радіо Свобода", передає RegioNews.

Подоляк прокоментував дані низки соціологічних опитувань, які показують, що на наступних виборах президента Разумков міг би скласти конкуренцію Володимиру Зеленському

"Рейтинги — це така річ, з якою дуже часто просто граються: додають одних, щоб підігріти дискусію, або прибирають інших, щоб спровокувати певне невдоволення. Президент ставиться до цього абсолютно спокійно — як до типової боротьби заради боротьби в рамках старої політики, це ж завжди у нас було протягом багатьох років. Хто там отримав у рейтингах відсоток чи два — неважливо. І не просто для президента не важливо, а для суспільства неважливо", — сказав Подоляк.

Загалом для думок про наступні президентські вибори у Володимира Зеленського, за словами Подоляка, нині немає часу. Радник стверджує, що президент зосереджений лише на своїй роботі і її результатах.

"Хто думає про вибори — той не може ухвалювати принципових рішень. Володимир Зеленський ухвалює принципові рішення, всі це бачать", — каже Михайло Подоляк.

Він також заперечив, що між Банковою та Грушевського є напруга через окрему позицію Дмитра Разумкова з низки питань. За його словами, між Офісом президента та Верховною Радою зберігається "робоча комунікація", яка, утім, не виключає "гострих дискусій".

"Це нормально для демократичної команди. У підсумку спільна позиція команди влади (а, отже, і держави загалом) все ж таки напрацьовується з більшості питань. Робота влади залишається у межах тих обіцянок, які давали усі в команді влади, коли йшли на вибори разом із Володимиром Зеленським. Не працювати разом з командою — це насправді протиставляти себе виборцям, які підтримали цю команду. Навряд чи хтось готовий до такого протиставлення", — зазначив Михайло Подоляк.

Раніше повідомлялося, що рейтинг президента Зеленського впав.