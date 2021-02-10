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Під будинком міністра юстиції Малюськи невідомі запалили фаєри
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10 лютого 2021, 09:44 795

Під будинком міністра юстиції Малюськи невідомі запалили фаєри

10 лютого 2021, 09:44 795
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Міністр звинувачує в цьому рейдерів Столичного ринку
Міністр звинувачує в цьому рейдерів Столичного ринку
Фото: Facebook
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Під будинком міністра юстиції Дениса Малюськи невідомі вночі запалили фаєри та скандували нецензурні слова. За інформацією міністра, в цьому можуть бути задіяні "рейдери", які намагаються отримати контроль над Столичним ринком.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пост міністра у Facebook.

Так, територію Столичного ринку намагались неодноразово захопити, використовуючи державний реєстратор та приватного нотаріуса, які вносили зміни в державний реєстр, щоб змінити власника. Після того, як доступ для них у реєстр блокували, розпочалися хвилі інформаційних атак та проплачений мітинг.

Ну і далі кілька десятків тітушок знайшли мою домівку і своїми факелами, криками та скандуванням матів добряче полякали усіх моїх сусідів та дітей, які були вдома (факели під ворітьми на фото виглядають яскраво)", - зазначає міністр.

Нагадаємо, 24 липня Мін'юст почав продаж подарункових сертифікатів на платні камери в СІЗО. Вже наступного дня меру Одеси Труханову подарували сертифікат на VIP-камеру в СІЗО.

Також Мін'юст планує вже влітку продавати незадіяні в'язниці. Будівлі тюрем будуть продавати на відкритих аукціонах через систему "Prozorro".

1 серпня в Одеському СІЗО відкрили платні камери з кондиціонером та бойлером, також VIP-камери з’явилися в Миколаєві.

міністр СІЗО митинг в'язниця Будинок

 
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