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Под домом министра юстиции Малюськи неизвестные зажгли файеры
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10 февраля 2021, 09:44 783

Под домом министра юстиции Малюськи неизвестные зажгли файеры

10 февраля 2021, 09:44 783
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Министр винит в этом рейдеров Столичного рынка
Министр винит в этом рейдеров Столичного рынка
Фото: Facebook
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Под домом министра юстиции Дениса Малюськи неизвестные ночью зажгли файеры и скандировали нецензурные слова. По информации министра, в этом могут быть задействованы "рейдеры", которые пытаются получить контроль над Столичным рынком.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пост министра в Facebook.

Так, территорию Столичного рынка пытались неоднократно захватить, используя государственный регистратор и частного нотариуса, которые вносили изменения в государственный реестр, чтобы сменить владельца. После того, как доступ для них в реестр блокировали, начались волны информационных атак и проплаченный митинг.

Ну и далее несколько десятков титушок нашли мой дом и своими факелами, криками и скандированием матов изрядно попугали всех моих соседей и детей, которые были дома (факелы под воротами на фото выглядят ярко)", - отмечает министр.

Напомним, 24 июля Минюст начал продажу подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО. Уже на следующий день мэру Одессы Труханову подарили сертификат на VIP-камеру в СИЗО.

Такжне Минюст планирует уже летом продавать незадействованные тюрьмы. Здания тюрем будут продавать на открытых аукционах через систему "Prozorro".

1 августа в Одесском СИЗО открыли платные камеры с кондиционером и бойлером, также VIP-камеры появились в Николаеве.

министр СИЗО митинг тюрьма Дом

 
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