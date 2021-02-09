Дело расстрелов на Майдане: адвокаты Януковича проявили неуважение к суду

Они покинули заседание, не дождавшись судьи

Они покинули заседание, не дождавшись судьи

Фото из открытых источников

Адвокаты экс-президента Януковича покинули судебное заседание, на котором рассматривалось ходатайство о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования. Речь идет об уголовном производстве по подозрению экс-президента в организации насильственных преступлений в отношении участников мирной акции.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНН.

Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича покинули судебное заседание по рассмотрению ходатайства следственного Управления ГБР о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента в организации насильственных преступлений в отношении участников мирной акции протеста на Майдане в 2013-2014 годах.

Так, во время заседания в Печерском районном суде Киева адвокаты Януковича – Виталий Сердюк, Александр Горошинский и Игорь Федоренко заявили отвод прокурорам.

Однако судья отказала им в отводе и сообщила, что во время пребывания в совещательной комнате от адвокатов Януковича, которые уже покинули заседание не дождавшись судьи, поступило заявление об отложении судебного разбирательства по причине участия в другом заседании по делу Януковича об узурпации власти.

В заседании объявляется перерыв до 18 февраля..., - сказала судья, признав такое поведение адвокатов, как неуважение к суду.

Ранее сообщалось, что в делах Майдана суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении экс-министра обороны. Очевидно, речь идет о Павле Лебедеве.

Также бывшая судья Печерского райсуда получила подозрение по делу Автомайдана. Очевидно, что речь идет о судье Оксане Царевич.