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09 лютого 2021, 15:44 12

Притула вийшов з політради партії "Голос" - нардеп Юрчишин

09 лютого 2021, 15:44 12
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Але він залишається членом партії
Але він залишається членом партії
Фото: з відкритих джерел
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Український шоумен і колишній кандидат у мери Києва Сергій Притула більше не є заступником голови "Голосу".

Про це в коментарі "Гордон" повідомив народний депутат фракції "Голос" у Верховній Раді Ярослав Юрчишин, передає RegioNews.

Притула не входить в керівництво, але він залишається членом партії. Це можна простежити і по його діям, і за офіційним джерелам інформації. Наскільки я знаю, в його плани входить подальше спілкування з київським осередком партії, яку він вів на вибори", - повідомив Юрчишин.

За його словами, переобрання керівництва - нормальна демократична процедура. "За нашим статутом пропозицію щодо персонального складу подає голова партії Кіра Рудик. Вона представила новий склад керівництва, за нього проголосували".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Притула заявив про закінчення кар'єри в шоу-бізнесі на користь політики.

партія Голос голосування Кандидат Сергій Притула

 
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