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08 лютого 2021, 18:05 136

Довибори в Раду на Франківщині: ОВК №87 провела перше засідання

08 лютого 2021, 18:05 136
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Третина членів окружної комісії не з’явилися на перше засідання
Третина членів окружної комісії не з’явилися на перше засідання
Фото: ОПОРА
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У місті Надвірна Івано-Франківській області окружна виборча комісія (ОВК) №87 провела перше засідання.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає RegioNews.

На засіданні були присутні 12 з 18 членів ОВК, які склали присягу. З поважних причин на перше засідання не з’явилися двоє представників "Європейської Солідарності" та представник "Партії Шарія".

Із членами ОВК від партій "Соціальна справедливість", "Факел" та Партії Зелених не вдалося зв'язатися та повідомити про засідання.

Комісія затвердила графік чергування та визначила члена ОВК, який буде контролювати надходження, облік та використання грошей виборчих фондів кандидатів у народні депутати України. Цими питаннями буде займатися член ОВК від партії "Патріот" Ярослав Михалків.

Нагадаємо, ЦВК утворила виборчі комісії в Донецькій та Івано-Франківській областях, комісії мають провести перше засідання до понеділка, 8 лютого.

Раніше ЦВК почала реєструвати кандидатів у нардепи на 87-му окрузі. Проміжні вибори в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня 2021 року.

Івано-Франківськ комісія вибори Верховна Рада засідання

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