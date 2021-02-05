Скандальний мер Черкас Бондаренко змінив імідж: тепер політик хизуватиметься хіпстерською бородою

Політик відвідав барбершоп, де йому зробили новий імідж

Політик відвідав барбершоп, де йому зробили новий імідж

Фото: Facebook

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко відвідав місцевий барбершоп та поділився із користувачами соціальної мережі своїм новим виглядом: повністю поголена голова та борода зробили політика схожим чи то на байкера, чи то на хіпстера.

Як зазначає RegioNews, фото з новим іміджем він виклав на своїй сторінці у Facebook.

"Нове хобі (смайлик) борода", - написав Анатолій Бондаренко.

Не всі користувачі соцмережі у своїх коментарях до допису розділили радість міського очільника від нового іміджу.

"Дитину в садок неможливо відвести. Лопатою краще покидав би сніг. Допомога людям - ось це так хобі", - пише користувач Віталій.

Водночас інші користувачі радять меру не забуватись, щоб не перетворитись у "гламурного дровосіка".

"Анатолій Васильович, борода, це не хобі, а філософія життя! І головне не перетворюйтеся в гламурного "дровосіка"! Носіть бороду з гідністю!", - пише користувач Олександр.

До того ж, користувачі звернули увагу мера на те, що всі вивіски у барбершопі зроблені російською мовою, що суперечить "мовному" закону, згідно з яким, починаючи з 16 січня 2021 року сфера обслуговування має працювати лише українською мовою.

Нагадаємо, раніше у Черкасах Департамент управління справ та юридичного забезпечення міської ради розробив та зареєстрував проєкт рішення про нарахування у 2021 році премій для мера міста Анатолія Бондаренка у розмірі 400%.