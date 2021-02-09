17:29  09 февраля
В Украине ухудшится погода: какие регионы будет засыпать снегом
16:53  09 февраля
Вопрос карантина на местный референдум выносить не будут, - Стефанчук
18:15  09 февраля
На Донбассе боевики дважды открывали огонь, потерь нет - штаб
UA | RU
UA | RU
09 февраля 2021, 19:05 71

Каменец-Подольский горсовет на фоне протестов во второй раз не смог избрать секретаря

09 февраля 2021, 19:05 71
Читайте також українською мовою
Ранее не выбрали кандидатку от "Свободы", сегодня – кандидата от "Слуги народа"
Ранее не выбрали кандидатку от "Свободы", сегодня – кандидата от "Слуги народа"
Фото Vdalo.info
Читайте також
українською мовою

Сегодня 4 сессия Каменец-Подольского городского совета проходила под два оппонирующие митинга под горсоветом, и они не помогли депутатам решить кадровые вопросы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Vdalo.info.

Под горсоветом с утра продолжались два митинга: сторонников городского головы Михаила Поситко и команды экс-нардепа и бывшего кандидата на пост мэра Каменца-Подольского Владимира Мельниченко.

Несмотря на то, что кадровые вопросы должны были рассматриваться депутатами только после обработки более 50 вопросов (кроме обычных), после обсуждения народные избранники решили рассмотреть их в начале заседания.

Городской голова предложил на должность секретаря кандидатуру депутата от "Слуги народа" Аракела Межлумьяна. Тайное голосование за кандидатуру секретаря горсовета длилось час.

По результатам подсчета, Межлумьяна поддержали 16 депутатов, 20 выступили против, 1 воздержался, 1 бюллетень признан недействительным. Таким образом депутаты Каменец-Подольского городского совета со второй попытки не смогли избрать секретаря.

Как сообщалось ранее, в конце января стало известно, что в Каменце-Подольском мэр вместо "свободовки" будет предлагать на секретаря горсовета "слугу народа". Горсовет до сих пор не проголосовала ни за секретаря, ни за заместителей, которых предлагал мэр.

кадры мэр Хмельницкая область горсовет секретарь Каменец-Подольский

Горсовет Харькова рассмотрит на сессии досрочное прекращение полномочий Кернеса
09 февраля 2021, 15:17
Садовый призвал всех на уборку снега и показал пример
08 февраля 2021, 18:04
Скандальный мэр Черкасс Бондаренко сменил имидж: теперь политик может похвастаться хипстерской бородой
05 февраля 2021, 16:00
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Щедрый Марцинкив: почему "Свобода", выиграв выборы в Ивано-Франковске, раздает по кусочкам власть всем желающим
Много шума от ОПЗЖ и необычная коалиция Бойченко: как прошел первый раунд схватки за власть в Мариуполе
Все публикации »
Виктор Небоженко
Вадим Денисенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua