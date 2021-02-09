Каменец-Подольский горсовет на фоне протестов во второй раз не смог избрать секретаря

Ранее не выбрали кандидатку от "Свободы", сегодня – кандидата от "Слуги народа"

Ранее не выбрали кандидатку от "Свободы", сегодня – кандидата от "Слуги народа"

Фото Vdalo.info

Сегодня 4 сессия Каменец-Подольского городского совета проходила под два оппонирующие митинга под горсоветом, и они не помогли депутатам решить кадровые вопросы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Vdalo.info.

Под горсоветом с утра продолжались два митинга: сторонников городского головы Михаила Поситко и команды экс-нардепа и бывшего кандидата на пост мэра Каменца-Подольского Владимира Мельниченко.

Несмотря на то, что кадровые вопросы должны были рассматриваться депутатами только после обработки более 50 вопросов (кроме обычных), после обсуждения народные избранники решили рассмотреть их в начале заседания.

Городской голова предложил на должность секретаря кандидатуру депутата от "Слуги народа" Аракела Межлумьяна. Тайное голосование за кандидатуру секретаря горсовета длилось час.

По результатам подсчета, Межлумьяна поддержали 16 депутатов, 20 выступили против, 1 воздержался, 1 бюллетень признан недействительным. Таким образом депутаты Каменец-Подольского городского совета со второй попытки не смогли избрать секретаря.

Как сообщалось ранее, в конце января стало известно, что в Каменце-Подольском мэр вместо "свободовки" будет предлагать на секретаря горсовета "слугу народа". Горсовет до сих пор не проголосовала ни за секретаря, ни за заместителей, которых предлагал мэр.