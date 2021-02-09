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09 февраля 2021, 18:49 211

Виновнику смертельного ДТП под Ивано-Франковском сообщили о подозрении

09 февраля 2021, 18:49 211
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В результате столкновения грузовика и микроавтобуса двое пассажиров погибли, еще 13 были доставлены в больницу
Фото: Нацполиция
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Работники прокуратуры сообщили о подозрении 20-летнему водителю автомобиля Mercedes-Benz Atego, который вызвал смертельное дорожно-транспортное происшествие в селе Павловка Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

Установлено, что 20-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Atego столкнулся с автомобилем, который двигался в попутном направлении, после чего выехал на перекресток, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, который двигался по главной дороге", - говорится в сообщении.

В результате ДТП двое человек погибли, еще 13 получили травмы.

Подозреваемому инкриминируют нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух и более человек. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, под Франковском столкнулись грузовик и маршрутка: двое человек погибли, 13 травмированы. Водитель мусоровоза нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом.

суд подозрение ДТП смерть Ивано-Франковск авария

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