Виновнику смертельного ДТП под Ивано-Франковском сообщили о подозрении

В результате столкновения грузовика и микроавтобуса двое пассажиров погибли, еще 13 были доставлены в больницу

В результате столкновения грузовика и микроавтобуса двое пассажиров погибли, еще 13 были доставлены в больницу

Фото: Нацполиция

Работники прокуратуры сообщили о подозрении 20-летнему водителю автомобиля Mercedes-Benz Atego, который вызвал смертельное дорожно-транспортное происшествие в селе Павловка Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

Установлено, что 20-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Atego столкнулся с автомобилем, который двигался в попутном направлении, после чего выехал на перекресток, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, который двигался по главной дороге", - говорится в сообщении.

В результате ДТП двое человек погибли, еще 13 получили травмы.

Подозреваемому инкриминируют нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух и более человек. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, под Франковском столкнулись грузовик и маршрутка: двое человек погибли, 13 травмированы. Водитель мусоровоза нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом.