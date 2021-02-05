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05 лютого 2021, 15:58 110

Стефанчук представив концепцію закону про місцевий референдум: що вона передбачає

05 лютого 2021, 15:58 110
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Концепцію було презентовано вперше, а текст документу продовжать напрацьовувати у парламенті
Концепцію було презентовано вперше, а текст документу продовжать напрацьовувати у парламенті
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У Верховній Раді представили концепцію закону про місцевий референдум. Стало відомо, які на ньому можуть розглядати питання.

Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба ВР.

Концепцію було презентовано вперше, а текст документу продовжать напрацьовувати у парламенті.

"Законопроєкт про місцевий референдум є нагальним, адже маємо забезпечити контроль народу за владою, обраною на місцях. Ми вперше представляємо концепцію законопроєкту про місцевий референдум. Текст законопроєкту буде доопрацьовуватися за результатами дискусій в робочій групі із залученням усіх зацікавлених осіб", - сказав перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук.

Концепція пропонує, щоб питання, які не можуть бути предметом референдуму, були дещо розширені та доповнені з урахуванням компетенцій місцевої влади.

"До цих компетенцій не належать питання відокремлення, виділення чи самоорганізації. На місцевих референдумах можуть розглядатися питання, які стосуються господарства або кращого забезпечення життя на рівні відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Для решти існує всеукраїнський референдум", - пояснив заступник глави ВР.

При цьому найбільш дискусійними виявилися питання щодо частоти проведення місцевих референдумів та кількості питань, які можуть виноситися на один такий референдум; а також щодо порядку накладення вето територіальної громади на рішення місцевої ради.

Нагадаємо, раніше Кабмін вніс до Ради законопроект про публічні консультації з держвладою.

коронавірус Україна спікер Верховна Рада парламент

 
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