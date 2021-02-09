У столичному метро встановлять понад 300 камер відеоспостереження

Вони з’являться на перехідних, кінцевих та найбільш завантажених станціях метро

Вони з’являться на перехідних, кінцевих та найбільш завантажених станціях метро

Фото з відкритих джерел

Київська міська державна адміністрація повідомляє, що цього року на станціях метро встановлять ще 305 камер відеоспостереження. Вони з’являться на перехідних, кінцевих та найбільш завантажених станціях метро.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА.

"Нові камери мають інтелектуальний функціонал: 140 оглядових камер, 90 - із функцією розпізнавання облич, 75 камер із функціями розпізнавання облич та термального скринінгу", - вказано у повідомленні.

Камери розширять наявну мережу системи відеоспостереження підземки. Наразі на 52-х станціях метро працює 195 камер відеоспостереження з функцією розпізнавання облич.



Підкреслюється, що доступ до відео з камер мають саме правоохоронці та використовують дані для розшуку людей, розкриття та запобігання злочинам.

Крім того, техніка слугуватиме для моніторингу дотримання вимог профілактичних та протиепідемічних заходів під час пандемії COVID-19.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Київ отримав 50 нових білоруських автобусів.