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09 лютого 2021, 10:57 7

У столичному метро встановлять понад 300 камер відеоспостереження

09 лютого 2021, 10:57 7
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Вони з’являться на перехідних, кінцевих та найбільш завантажених станціях метро
Вони з’являться на перехідних, кінцевих та найбільш завантажених станціях метро
Фото з відкритих джерел
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Київська міська державна адміністрація повідомляє, що цього року на станціях метро встановлять ще 305 камер відеоспостереження. Вони з’являться на перехідних, кінцевих та найбільш завантажених станціях метро.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА.

"Нові камери мають інтелектуальний функціонал: 140 оглядових камер, 90 - із функцією розпізнавання облич, 75 камер із функціями розпізнавання облич та термального скринінгу", - вказано у повідомленні.

Камери розширять наявну мережу системи відеоспостереження підземки. Наразі на 52-х станціях метро працює 195 камер відеоспостереження з функцією розпізнавання облич.

Підкреслюється, що доступ до відео з камер мають саме правоохоронці та використовують дані для розшуку людей, розкриття та запобігання злочинам.

Крім того, техніка слугуватиме для моніторингу дотримання вимог профілактичних та протиепідемічних заходів під час пандемії COVID-19.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Київ отримав 50 нових білоруських автобусів.

Україна метро Київ КМДА камери

 
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