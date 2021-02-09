КВУ підозрює "Слугу народу” та ОПЗЖ у тіньовому фінансуванні і просить перевірити їхні звіти

Згідно зі звітами партій, на одного працівника припадає по кілька сотень квадратних метрів офісу

Згідно зі звітами партій, на одного працівника припадає по кілька сотень квадратних метрів офісу

Фото: із відкритих джерел

Згідно із аналізом фінансових звітів партій, який провів Комітет виборців України, були виявлені аномальні показники у співвідношенні офіційної кількості працівників партій ОПЗЖ та “Слуга народу” до площ їхніх партійних офісів. Це може свідчити про тіньовий характер фінансування парламентських партій.

Про це йдеться в заяві Комітету виборців України, передає RegioNews.

Всього в центральному апараті партії "Слуга Народу” працює 8 осіб. При цьому партія вказує, що орендує приміщення в конгресно-виставковому центрі "Парковий” (м.Київ, Паркова дорога 16А) загальною площею 1 828,2 кв. м... Таким чином... 8 офіційних працівників партії працюють в офісі площею 1 828 кв.м., що складає в середньому 228 кв.м. на одного працівника”, - йдеться в повідомленні.

Також в КВУ розповіли, що у центральному апараті партії "Опозиційна платформа За життя” офіційно працює лише 3 особи, однак партія орендує офісні приміщення площею 2 032 кв.м., що складає 677 кв.м. на одного працівника.

Такі величезні офіси не можуть обходитися без охорони, секретарів, оргвідділу, комп’ютерних фахівців тощо. За найскромнішими підрахунками, в офісі має працювати щонайменше 30-40 осіб”, - стверджує голова КВУ Олексій Кошель.

Комітет виборців закликав НАЗК ретельно вивчити відповідні пункти офіційних фінансових звітів партій ОПЗЖ та "Слуга народу” на предмет можливого тіньового фінансування.

Нагадаємо, КВУ назвав головних прогульників Ради під час четвертої сесії, серед головних прогульників - "За майбутнє" та "ОПЗЖ".