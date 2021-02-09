КИУ подозревает "Слугу народа" и ОПЗЖ в теневом финансировании и просит проверить их отчеты

Согласно отчетам партий, на одного работника приходится по несколько сотен квадратных метров офиса

Согласно отчетам партий, на одного работника приходится по несколько сотен квадратных метров офиса

Фото: из открытых источников

Согласно анализу финансовых отчетов политических партий, который провел Комитет избирателей Украины, были обнаружены аномальные показатели в соотношении официального количества работников партий ОПЗЖ и "Слуга народа" к площадям их партийных офисов. Это может свидетельствовать о теневом характере финансирования парламентских партий.

Об этом говорится в заявлении Комитета избирателей Украины, передает RegioNews.

Всего в центральном аппарате партии "Слуга народа" работает 8 человек. При этом партия указывает, что арендует помещение в конгрессно-выставочном центре "Парковый" (г.Киев, Парковая дорога 16А) общей площадью 1 828,2 кв. м. Таким образом... 8 официальных работников партии работают в офисе площадью 1828 кв.м., что составляет в среднем 228 кв.м. на одного работника", - говорится в сообщении.

Также в КИУ рассказали, что в центральном аппарате партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" официально работает только 3 человека, однако партия арендует офисные помещения площадью 2032 кв.м., что составляет 677 кв.м. на одного работника.

Такие огромные офисы не могут обходиться без охраны, секретарей, орготдела, компьютерных специалистов и тому подобное. По самым скромным подсчетам, в офисе должны работать не менее 30-40 человек", - утверждает председатель КИУ Алексей Кошель.

Комитет избирателей призвал НАПК тщательно изучить соответствующие пункты официальных финансовых отчетов партий ОПЗЖ и "Слуга народа" на предмет возможного теневого финансирования.

Напомним, КИУ назвал главных прогульщиков Рады во время четвертой сессии, среди главных прогульщиков - "За майбутнє" и "ОПЗЖ".