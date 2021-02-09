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09 февраля 2021, 13:14 205

КИУ подозревает "Слугу народа" и ОПЗЖ в теневом финансировании и просит проверить их отчеты

09 февраля 2021, 13:14 205
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Согласно отчетам партий, на одного работника приходится по несколько сотен квадратных метров офиса
Согласно отчетам партий, на одного работника приходится по несколько сотен квадратных метров офиса
Фото: из открытых источников
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Согласно анализу финансовых отчетов политических партий, который провел Комитет избирателей Украины, были обнаружены аномальные показатели в соотношении официального количества работников партий ОПЗЖ и "Слуга народа" к площадям их партийных офисов. Это может свидетельствовать о теневом характере финансирования парламентских партий.

Об этом говорится в заявлении Комитета избирателей Украины, передает RegioNews.

Всего в центральном аппарате партии "Слуга народа" работает 8 человек. При этом партия указывает, что арендует помещение в конгрессно-выставочном центре "Парковый" (г.Киев, Парковая дорога 16А) общей площадью 1 828,2 кв. м. Таким образом... 8 официальных работников партии работают в офисе площадью 1828 кв.м., что составляет в среднем 228 кв.м. на одного работника", - говорится в сообщении.

Также в КИУ рассказали, что в центральном аппарате партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" официально работает только 3 человека, однако партия арендует офисные помещения площадью 2032 кв.м., что составляет 677 кв.м. на одного работника.

Такие огромные офисы не могут обходиться без охраны, секретарей, орготдела, компьютерных специалистов и тому подобное. По самым скромным подсчетам, в офисе должны работать не менее 30-40 человек", - утверждает председатель КИУ Алексей Кошель.

Комитет избирателей призвал НАПК тщательно изучить соответствующие пункты официальных финансовых отчетов партий ОПЗЖ и "Слуга народа" на предмет возможного теневого финансирования.

Напомним, КИУ назвал главных прогульщиков Рады во время четвертой сессии, среди главных прогульщиков - "За майбутнє" и "ОПЗЖ".

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