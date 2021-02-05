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КВУ назвав головних прогульників Ради під час четвертої сесії
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05 лютого 2021, 11:36 107

КВУ назвав головних прогульників Ради під час четвертої сесії

05 лютого 2021, 11:36 107
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Серед головних прогульників - "За майбутнє" та "ОПЗЖ"
Серед головних прогульників - "За майбутнє" та "ОПЗЖ"
Фото: з відкритих джерел
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Комітет виборців України проаналізував відвідування парламентськими фракціями та групами пленарних засідань Ради за підсумками роботи четвертої сесії, яка тривала із вересня 2020 року по січень 2021 року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу КВУ.

Головними прогульниками Ради стали народні депутати групи "За майбутнє". В середньому впродовж сесії на пленарні засідання реєструвалися лише третина депутатів групи - 36%. Низькі показники реєстрації в народних депутатів "Опозиційної платформи - За життя". В середньому на засіданнях Ради реєструвалося 40% депутатів політсили", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, у депутатів ВО "Батьківщина" показники відвідування на рівні 51%.

Вищі результати відвідування в депутатів групи "Довіра" та фракції "Голос". В середньому засідання відвідували 56% депутатів групи "Довіра" та 58% депутатів "Голосу".

Лідерами за відвідуваннями Ради впродовж четвертої сесії ВР стали народні депутати "Європейської солідарності" та "Слуги Народу". В середньому на засіданнях ВР було зареєстровано 63% депутатів "Європейської солідарності" та 62% депутатів "Слуги Народу", - повідомили у КВУ.

Як зазначив голова КВУ Олексій Кошель, четверта сесія ВР виявилася найменш продуктивною за час роботи нового складу парламенту. Впродовж сесії народні депутати працювали лише 28 сесійних днів. Відвідування Ради також погіршилося.

Депутати окремих фракцій та груп ВР безвідповідально ставляться до виконання своїх депутатських обов’язків та ігнорують пленарні засідання, на яких не відбувається принципових для них голосувань", – додав голова КВУ.

Раніше в КВУ повідомляли, що за рік 100 нардепів жодного разу не виступили в Раді.

партїї ВР депутат голосування фракція КВУ

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