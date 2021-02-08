НАЗК склало протоколи на "Батьківщину" та "Перемогу Пальчевського" через неподані звіти
Національне агентство з питань запобігання корупції за тиждень направило до суду 13 протоколів про порушення подання фінансової звітності з боку партій та розпорядників виборчих фондів.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу НАЗК.
За минулий тиждень Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало та направило до суду 13 адміністративних протоколів щодо представників партій та розпорядників виборчих фондів, - йдеться у повідомленні.
Зокрема, у зв’язку з порушенням порядку подання фінансової звітності політичних партій були складені протоколи стосовно представників таких партій:
- 2 протоколи – "Велика Україна” (керівники – Ігор Беркут, Дмитро Кравчук);
- "ВО Батьківщина” (уповноважена особа – Віталій Бакум);
- "Перемога Пальчевського” (керівник – Андрій Пальчевський);
- "Народ” (керівник – Олександр Самородін);
- "Демократична партія угорців України” (в.о. голови – Ласло Зубанич);
- "ВО "Черкащани” (керівник – Анатолій Семинога).
Ще 6 адміністративних протоколів були складені стосовно розпорядників виборчих фондів кандидатів, які брали участь у місцевих виборах.
Як повідомлялося, 11 січня НАЗК призупинило державне фінансування партії "Голос". В політсилі такі дії розцінили, як тиск на незалежну партію.
Згодом стало відомо, що у Раді хочуть скасувати відтермінування подання партіями фінансових звітів.