НАЗК склало протоколи на "Батьківщину" та "Перемогу Пальчевського" через неподані звіти

Усього до суду направлено 13 адмінпротоколів

Усього до суду направлено 13 адмінпротоколів

Фото з відкритих джерел

Національне агентство з питань запобігання корупції за тиждень направило до суду 13 протоколів про порушення подання фінансової звітності з боку партій та розпорядників виборчих фондів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу НАЗК.

За минулий тиждень Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало та направило до суду 13 адміністративних протоколів щодо представників партій та розпорядників виборчих фондів, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у зв’язку з порушенням порядку подання фінансової звітності політичних партій були складені протоколи стосовно представників таких партій:

- 2 протоколи – "Велика Україна” (керівники – Ігор Беркут, Дмитро Кравчук);

- "ВО Батьківщина” (уповноважена особа – Віталій Бакум);

- "Перемога Пальчевського” (керівник – Андрій Пальчевський);

- "Народ” (керівник – Олександр Самородін);

- "Демократична партія угорців України” (в.о. голови – Ласло Зубанич);

- "ВО "Черкащани” (керівник – Анатолій Семинога).

Ще 6 адміністративних протоколів були складені стосовно розпорядників виборчих фондів кандидатів, які брали участь у місцевих виборах.

Як повідомлялося, 11 січня НАЗК призупинило державне фінансування партії "Голос". В політсилі такі дії розцінили, як тиск на незалежну партію.

Згодом стало відомо, що у Раді хочуть скасувати відтермінування подання партіями фінансових звітів.