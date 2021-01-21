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21 січня 2021, 12:03 4

У справах Майдану суд дозволив ще одне досудове розслідування

21 січня 2021, 12:03 4
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Оскільки підозрюваний переховується, розслідування проведуть за його відсутності
Фото з відкритих джерел
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Печерський райсуд Києва задовільнив клопотання слідчого ДБР про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього командувача внутрішніх військ МВС України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого Державного бюро розслідувань про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього командувача внутрішніх військ МВС України.

Дозвіл надано у кримінальному провадженні за підозрою колишніх Президента України, Голови Служби безпеки України, Міністра внутрішніх справ, Міністра оборони та інших високопосадовців в організації у складі злочинного угруповання з 18 по 20 лютого 2014 року незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, а також дезертирства.

Оскільки підозрюваний наразі переховується від органів слідства та суду, зазначене рішення дозволить проведення досудового розслідування за його відсутності, - йдеться у повідомленні.

Як відомо, у 2014 році внутрішніми військами МВС України командував Станіслав Шуляк.

Як повідомлялося раніше, у справах Майдану суд дозволив заочне розслідування щодо ексголови СБУ. Судячи з дат, які вказуються, йдеться про Олександра Якименка.

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