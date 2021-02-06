Верховна Рада зекономила на прогулах нардепів 64 мільйони гривень - Разумков

Частина цих грошей повернулася до бюджету

Частина цих грошей повернулася до бюджету

Фото: з відкритих джерел

Верховна Рада України зекономила на невідшкодуванні нардепам витрат через пропуски засідань комітетів та неучасть у голосуванні на пленарних засіданнях 64 мільйони гривень.

Як передає RegioNews, про це повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв’ю "Бабелю".

Ми ввели облік робочого часу депутатів. За рахунок того, що частина з них не ходила на роботу та не голосувала, економія фонду заробітної плати й депутатських (компенсацій за проживання в готелях, перельоти - ред.) становила понад 64 мільйони гривень", - розповів він.

За словами Разумкова, частину цих грошей витратили на апарат Верховної Ради, частина пішла на помічників депутатів. "А частина повернулася до бюджету", - додав голова парламенту.

Нагадаємо, в КВУ повідомляли, що за рік 100 нардепів жодного разу не виступили в Раді.