НАПК составило протоколы на "Батькивщину" и "Победу Пальчевского" за неподанные отчеты

Всего в суд направлено 13 админпротоколов

Всего в суд направлено 13 админпротоколов

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции за неделю направило в суд 13 протоколов о нарушениях представления финансовой отчетности со стороны партий и распорядителей избирательных фондов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАПК.

За прошедшую неделю Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) составило и направило в суд 13 административных протоколов в отношении представителей партий и распорядителей избирательных фондов, - говорится в сообщении.

В частности, в связи с нарушением порядка представления финансовой отчетности политических партий были составлены протоколы в отношении представителей таких партий:

- 2 протокола – "Великая Украина” (руководители – Игорь Беркут, Дмитрий Кравчук);

- "ВО Батькивщина” (уполномоченное лицо – Виталий Бакум);

- "Победа Пальчевского” (руководитель – Андрей Пальчевский);

- "Народ” (руководитель – Александр Самородин);

- "Демократическая партия венгров Украины” (и.о. главы – Ласло Зубанич);

- "ВО "Черкащане” (руководитель – Анатолий Семинога).

Еще 6 административных протоколов были составлены в отношении распорядителей избирательных фондов кандидатов, которые участвовали в местных выборах.

Как сообщалось, 11 января НАПК приостановило государственное финансирование партии "Голос". В политсиле такие действия расценили, как давление на независимую партию.

Впоследствии стало известно, что в Раде хотят отменить отсрочку представления партиями финансовых отчетов.