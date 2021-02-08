НАПК составило протоколы на "Батькивщину" и "Победу Пальчевского" за неподанные отчеты
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции за неделю направило в суд 13 протоколов о нарушениях представления финансовой отчетности со стороны партий и распорядителей избирательных фондов.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАПК.
За прошедшую неделю Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) составило и направило в суд 13 административных протоколов в отношении представителей партий и распорядителей избирательных фондов, - говорится в сообщении.
В частности, в связи с нарушением порядка представления финансовой отчетности политических партий были составлены протоколы в отношении представителей таких партий:
- 2 протокола – "Великая Украина” (руководители – Игорь Беркут, Дмитрий Кравчук);
- "ВО Батькивщина” (уполномоченное лицо – Виталий Бакум);
- "Победа Пальчевского” (руководитель – Андрей Пальчевский);
- "Народ” (руководитель – Александр Самородин);
- "Демократическая партия венгров Украины” (и.о. главы – Ласло Зубанич);
- "ВО "Черкащане” (руководитель – Анатолий Семинога).
Еще 6 административных протоколов были составлены в отношении распорядителей избирательных фондов кандидатов, которые участвовали в местных выборах.
Как сообщалось, 11 января НАПК приостановило государственное финансирование партии "Голос". В политсиле такие действия расценили, как давление на независимую партию.
Впоследствии стало известно, что в Раде хотят отменить отсрочку представления партиями финансовых отчетов.