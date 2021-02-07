У Києві загасили пожежу поблизу БЦ "Леонардо"
Вогнеборці загасили масштабну пожежу, яка трапилася понад годину тому у центрі Києва на вулиці Івана Франка у кафе «Бістро».
Про це повідомили в ГУ ДСНС м. Києва.
7 лютого о 13:14 до оперативно-координаційного центру Головне управління ДСНС України у м.Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Івана Франка, 27/31, що у Шевченківському районі столиці.
На місце події було направлено рятувальників 4-ї пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що займання виникло в 5-поверховому житловому будинку на цокольному поверсі в закладі громадського харчування, на кухні.
О 13:35 бійці ДСНС локалізували пожежу на площі 30 кв.м, а о 13:52 – ліквідували.
В ході гасіння пожежі рятувальники вивели 5 осіб на безпечну відстань. Жертв та постраждалих немає.
Причина займання наразі встановлюється.
Нагадаємо, близько двох годин тому у Києві на вулиці Івана Франка поблизу БЦ "Леонардо" масштабна пожежа на цокольному поверсі у кафе "Бістро".