У Києві загасили пожежу поблизу БЦ "Леонардо"

З вогню пожежники вивели п`ятьох людей

З вогню пожежники вивели п`ятьох людей

Фото: ГУ ДСНС м.Києва

Вогнеборці загасили масштабну пожежу, яка трапилася понад годину тому у центрі Києва на вулиці Івана Франка у кафе «Бістро».

Про це повідомили в ГУ ДСНС м. Києва.

7 лютого о 13:14 до оперативно-координаційного центру Головне управління ДСНС України у м.Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Івана Франка, 27/31, що у Шевченківському районі столиці.

На місце події було направлено рятувальників 4-ї пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що займання виникло в 5-поверховому житловому будинку на цокольному поверсі в закладі громадського харчування, на кухні.

О 13:35 бійці ДСНС локалізували пожежу на площі 30 кв.м, а о 13:52 – ліквідували.

В ході гасіння пожежі рятувальники вивели 5 осіб на безпечну відстань. Жертв та постраждалих немає.

Причина займання наразі встановлюється.

Нагадаємо, близько двох годин тому у Києві на вулиці Івана Франка поблизу БЦ "Леонардо" масштабна пожежа на цокольному поверсі у кафе "Бістро".