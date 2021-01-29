Негода в Україні: знеструмлені 358 населених пунктів у семи областях

У деяких областях введені тимчасові обмеження для руху великогабаритного транспорту

У деяких областях введені тимчасові обмеження для руху великогабаритного транспорту

Фото: з відкритих джерел

В Україні через складні погодні умови (мокрий сніг, дощ і пориви вітру) знеструмлені 358 населених пунктів у семи областях.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Станом на 7:00 29 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ і пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 358 населених пунктів у семи областях", - йдеться у повідомленні.

Без світла залишилися населені пункти: Миколаївська - 140, Одеська - 133, Кіровоградська - 38, Дніпропетровська - 19, Запорізька - 17, Херсонська - 6 та Київська - 5.

Наразі до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

У ДСНС додали, що транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення України забезпечено, за винятком певних обмежень на трасах М-15 та М-16 в Одеській області, а також М-13 у Миколаївській області. Обмеження руху вантажівок у Київської області та на в’їзд до Києва знято.

Рятувальники закликали власників автомобілів утриматися від подорожей в період негоди та не залишайте транспортні засоби уздовж доріг.

Раніше повідомлялось, що в Україні знеструмлені 273 населені пункти, у південних областях рух транспорту обмежено.