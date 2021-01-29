13:46  29 січня
Верховна Рада схвалила запуск екстреної COVID-вакцинації
09:12  29 січня
У "Слузі народу" заявляють, що до прем'єра є багато запитань щодо кадрової політики
08:11  29 січня
Бойовики тричі стріляли по позиціях українських військ із великокаліберної зброї
UA | RU
UA | RU
29 січня 2021, 09:54 6

Негода в Україні: знеструмлені 358 населених пунктів у семи областях

29 січня 2021, 09:54 6
Читайте также на русском языке
У деяких областях введені тимчасові обмеження для руху великогабаритного транспорту
У деяких областях введені тимчасові обмеження для руху великогабаритного транспорту
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні через складні погодні умови (мокрий сніг, дощ і пориви вітру) знеструмлені 358 населених пунктів у семи областях.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Станом на 7:00 29 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ і пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 358 населених пунктів у семи областях", - йдеться у повідомленні.

Без світла залишилися населені пункти: Миколаївська - 140, Одеська - 133, Кіровоградська - 38, Дніпропетровська - 19, Запорізька - 17, Херсонська - 6 та Київська - 5.

Наразі до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

У ДСНС додали, що транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення України забезпечено, за винятком певних обмежень на трасах М-15 та М-16 в Одеській області, а також М-13 у Миколаївській області. Обмеження руху вантажівок у Київської області та на в’їзд до Києва знято.

Рятувальники закликали власників автомобілів утриматися від подорожей в період негоди та не залишайте транспортні засоби уздовж доріг.

Раніше повідомлялось, що в Україні знеструмлені 273 населені пункти, у південних областях рух транспорту обмежено.

негода транспорт дороги електрика ДСНС
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Обмежений Садовий: як у Львові опозиційна міськрада по краплях видавлює владу у мера
Вперед до минулого із "За майбутнє". Полтава без бюджету, але з масовими звільненнями міських посадовців
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua