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05 февраля 2021, 21:27 341

В Киеве ограничат въезд крупногабаритного транспорта из-за снега и метели

05 февраля 2021, 21:27 341
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В ближайшие дни ожидается значительное ухудшение погодных условий
В ближайшие дни ожидается значительное ухудшение погодных условий
Фото: из открытых источников
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В Киеве в период с 8 по 9 февраля из-за сильных снегопадов власти планируют ограничить въезд в город крупногабаритного транспорта.

Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА, передает RegioNews.

По прогнозу синоптиков, 8 февраля в Киеве ожидается значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы (прирост снега 15-20 см), на дорогах гололедица. Также ожидается значительное снижение температуры: ночью 13-16° мороза, днем ​​7-10° мороза. В связи с этим, на период осложнения погодных условий, будет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев", - сообщили в КГГА.

В городской администрации добавили, что точное время начала действия ограничения на въезд грузовиков в столицу будет сообщено отдельно.

Чиновники считают, что ограничение позволит минимизировать возникновение заторов на дорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Водителей крупногабаритного транспорта просят заранее учесть эту информацию и формировать маршруты в объезд столицы.

Также в КГГА обратились к водителям с просьбой не пользоваться личным авто во время снегопада и не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Машины, которые будут мешать расчищению дорог города от снега, планируют эвакуировать.

Напомним, утром 29 января сообщалось, что в Украине обесточены 358 населенных пунктов в семи областях.

погода Киев транспорт снег КГГА Ограничение

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