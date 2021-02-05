В Киеве ограничат въезд крупногабаритного транспорта из-за снега и метели
В Киеве в период с 8 по 9 февраля из-за сильных снегопадов власти планируют ограничить въезд в город крупногабаритного транспорта.
Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА, передает RegioNews.
По прогнозу синоптиков, 8 февраля в Киеве ожидается значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы (прирост снега 15-20 см), на дорогах гололедица. Также ожидается значительное снижение температуры: ночью 13-16° мороза, днем 7-10° мороза. В связи с этим, на период осложнения погодных условий, будет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев", - сообщили в КГГА.
В городской администрации добавили, что точное время начала действия ограничения на въезд грузовиков в столицу будет сообщено отдельно.
Чиновники считают, что ограничение позволит минимизировать возникновение заторов на дорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Водителей крупногабаритного транспорта просят заранее учесть эту информацию и формировать маршруты в объезд столицы.
Также в КГГА обратились к водителям с просьбой не пользоваться личным авто во время снегопада и не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Машины, которые будут мешать расчищению дорог города от снега, планируют эвакуировать.
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