Степанов обіцяє не зупиняти транспорт у "червоній" зоні карантину

За словами міністра, у "червону зону" карантину потраплятимуть території, де одночасно буде перевищення норми двох епідпоказників

За словами міністра, у "червону зону" карантину потраплятимуть території, де одночасно буде перевищення норми двох епідпоказників

Фото: МОЗ

Обмеження адаптивного карантину, який знову планує ввести Кабінет міністрів, будуть більш м'якими, ніж під час попереднього. Зокрема, в "червоній зоні" карантину дозволять працювати громадському транспорту.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на онлайн-зустрічі з членами Європейської бізнес-асоціації, передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Громадський транспорт ми не будемо закривати", - сказав Степанов.

За словами міністра, у "червону зону" карантину потраплятимуть території, де одночасно буде перевищення норми двох епідпоказників.

Зараз, як зазначив Степанов, жодна область чи район не відповідають критеріям для введення "червоних" обмежень.

Раніше повідомлялося, що найближчими днями уряд поверне в регіони "кольорові" рівні епідемічної безпеки.