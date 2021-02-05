Степанов обещает не останавливать транспорт в "красной" зоне карантина

По словам министра, в "красную зону" карантина будут попадать территории, где одновременно будет превышение нормы двух эпидпоказателей

По словам министра, в "красную зону" карантина будут попадать территории, где одновременно будет превышение нормы двух эпидпоказателей

Фото: Минздрав

Ограничения адаптивного карантина, который снова планирует ввести Кабинет министров, будут более мягкими, чем во время предыдущего. В частности, в "красной зоне" карантина позволят работать общественному транспорту.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на онлайн-встрече с членами Европейской бизнес-ассоциацией, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ". "Общественный транспорт мы не будем закрывать", - сказал Степанов. По словам министра, в "красную зону" карантина будут попадать территории, где одновременно будет превышение нормы двух эпидпоказателей. Сейчас, как отметил Степанов, ни одна область или район не соответствуют критериям для введения "красных" ограничений. Ранее сообщалось, что в ближайшие дни правительство вернет в регионы "цветные" уровни эпидемической безопасности.

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