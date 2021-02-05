В Одесі представили нового прокурора області: хто ним став

Новому очільнику облпрокуратури поставили завдання із зміцнення законності та правопорядку в області

Новому очільнику облпрокуратури поставили завдання із зміцнення законності та правопорядку в області

Фото: Facebook

Про це Венедіктова повідомила у Facebook, передає RegioNews.

Майже весь трудовий шлях нового керівника обласної прокуратури був пов’язаний з органами прокуратури Одещини, тому сподіваюсь на те, що він забезпечить ефективну і результативну роботу на найважливіших для регіону напрямках", — заявила вона.

Також Венедіктова додала, що поставила завдання із зміцнення законності та правопорядку в Одеській області.

Як повідомляє видання Думская, новий очільник прокуратури області Сергій Костенко народився у 1977 року в Арцизі Одеської області. Закінчив Одеську державну юридичну академію. Працював заступником прокурора міста Одеси, прокурором Кілійського району Одеської області, прокурором Київського району міста, двічі був заступником прокурора області. Також він входив до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора хоче вивести "справу Татарова" з підслідності НАБУ, у Венедіктової перекваліфікували злочин як некорупційний.