В Одесі п'яний водій збив дітей: дівчинка перебуває в реанімації

Постраждали восьмирічний хлопчик і дев'ятирічна дівчинка

Постраждали восьмирічний хлопчик і дев'ятирічна дівчинка

Фото: Нацполіція

В Одесі 5 лютого п'яний 20-річний водій "Toyota Prius" зіткнувся з мікроавтобусом "Ford Transit", в результаті чого автомобіль відкинуло на пішохідний перехід, де на зелене світло світлофора перетинали дорогу двоє дітей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції в Одеській області.

Обидві дитини отримали травми і були доставлені в лікарню. Зараз дівчинка перебуває у важкому стані", - йдеться в повідомленні.

Дівчинку помістили в реанімацію - у неї важка черепно-мозкова травма. У хлопчика струс мозку, він знаходиться у відділенні травматології.

Наголошується, що чоловік, який скоїв наїзд, був п'яний. Наявність алкоголю в крові водія підтвердила експертиза.

Зараз встановлюються обставини події та вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Харкові п'яний водій намагався втекти від поліції та смерть збив пішохода.