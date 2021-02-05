В Одессе представили нового прокурора области: кто им стал

Новому главе облпрокуратуры поставлена ​​задача по укреплению законности и правопорядка в области

Новому главе облпрокуратуры поставлена ​​задача по укреплению законности и правопорядка в области

Фото: Facebook

Об этом Венедиктова сообщила в Facebook, передает RegioNews.

Почти весь трудовой путь нового руководителя областной прокуратуры был связан с органами прокуратуры Одесской области, поэтому надеюсь на то, что он обеспечит эффективную и результативную работу на важнейших для региона направлениях", - заявила она.

Также Венедиктова добавила, что поставила задачу по укреплению законности и правопорядка в Одесской области.

Как сообщает издание Думская, новый глава прокуратуры области Сергей Костенко родился в 1977 года в Арцизе Одесской области. Окончил Одесскую государственную юридическую академию. Работал заместителем прокурора города Одессы, прокурором Килийского района Одесской области, прокурором Киевского района города, дважды был заместителем прокурора области. Также он входил в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.

Напомним, Офис генпрокурора хочет вывести "дело Татарова" из подследственности НАБУ, у Венедиктовой переквалифицировали преступление как не коррупционное.