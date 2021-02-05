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05 февраля 2021, 16:31 237

В Одессе представили нового прокурора области: кто им стал

05 февраля 2021, 16:31 237
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Новому главе облпрокуратуры поставлена ​​задача по укреплению законности и правопорядка в области
Новому главе облпрокуратуры поставлена ​​задача по укреплению законности и правопорядка в области
Фото: Facebook
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу Одесской областной прокуратуры нового руководителя Сергея Костенко.

Об этом Венедиктова сообщила в Facebook, передает RegioNews.

Почти весь трудовой путь нового руководителя областной прокуратуры был связан с органами прокуратуры Одесской области, поэтому надеюсь на то, что он обеспечит эффективную и результативную работу на важнейших для региона направлениях", - заявила она.

Также Венедиктова добавила, что поставила задачу по укреплению законности и правопорядка в Одесской области.

Как сообщает издание Думская, новый глава прокуратуры области Сергей Костенко родился в 1977 года в Арцизе Одесской области. Окончил Одесскую государственную юридическую академию. Работал заместителем прокурора города Одессы, прокурором Килийского района Одесской области, прокурором Киевского района города, дважды был заместителем прокурора области. Также он входил в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.

Напомним, Офис генпрокурора хочет вывести "дело Татарова" из подследственности НАБУ, у Венедиктовой переквалифицировали преступление как не коррупционное.

Одесса Одесская область прокуратура руководитель Ирина Венедиктова Офис генпрокурора

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